Marpingen Absolventen präsentieren sich in Schwarz und Weiß

Während der Abschlussfeier wurden die abgehenden Schülerinnen und Schüler verabschiedet. Schulleiter Michael Sticher und die Tutoren überreichten ihnen die Abschlusszeugnisse in Anwesenheit der eingeladenen Eltern, Freundinnen, Freunde und weiterer Gäste. Ihre nicht aufgeführten Mitschülerinnen und Mitschüler haben ebenfalls den MBA erreicht, treten allerdings im kommenden Jahr in die eigenständige Oberstufe ein und werden weiterhin an der Gemeinschaftsschule in Marpingen unterrichtet.