Gemeinde Marpingen Bürgermeister Volker Weber tritt erneut zur Wahl an

Am 10. April 2016 haben die Menschen in der Gemeinde Marpingen den Sozialdemokraten Volker Weber zu ihrem Bürgermeister gewählt. Exakt sieben Jahre später, am 10. April 2023, verkündete dieser auf seiner Facebookseite, dass er im nächsten Jahr wieder für das Amt kandidieren werde. „Ich möchte weiterhin mit ihnen zusammen unsere Gemeinde weiterentwickeln. Wir sind auf einem guten Weg und haben schon viel erreicht, sind durch eine große Krise gemeinsam gegangen, aber es steht auch noch viel Arbeit an“, schrieb Weber in dem sozialen Netzwerk.