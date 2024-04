Ermittlungen gehen weiter Potenzielle Amok-Drohung in Marpingen traf Gemeinschaftsschule nicht unvorbereitet

Schon am Donnerstag hatte die Gemeinschaftschule Marpingen einen Notfallplan in Kraft gesetzt und informierte alle Eltern über die potenzielle Drohung und den Polizeieinsatz an der Schule am Freitag. Auch die Eltern der Grundschule Marpingen, die direkt neben der GemS liegt, wurden informiert. Viele Eltern und Schüler reagierten geschockt und verunsichert. Andere blieben gelassener. „Ich habe jetzt keine Angst, heute in die Schule zu gehen“, sagt eine 16-jährige Schülerin der GemS Marpingen. „Das war bestimmt ein Scherz. Aber ein komisches Gefühl hat man schon. Mit wäre es lieber gewesen, wenn die Schule heute ausfallen würde. Das wäre besser, als wenn jetzt Polizisten da sind, die im Notfall eingreifen.“ Eine Mutter, die gerade ihre Kinder in die Schule bringt, sagt: „Wir sind sehr froh, dass die Polizei da ist. Auch wenn wir nicht glauben, dass etwas passiert. Ich hab mich dafür entschieden, dass ich meine Kinder heute in die Schule schicke. Aber viele Eltern sind sehr verunsichert. Viele fragen sich, warum es uns Eltern, wenn so was angekündigt ist, nicht freigestellt wird, ob wir die Kinder in die Schule schicken oder nicht.“