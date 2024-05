Aufräumen nach der Flut Wie das Hochwasser Marpingen traf – plötzlich ging alles ganz schnell

So etwas hat Alois Saal noch nicht erlebt. „Selbst bei den Überschwemmungen im Jahr 1993 war das Wasser noch einen Meter von unserem Haus entfernt“, blickt er zurück. Aber am Freitag strömte es regelrecht in seinen Keller hinein. Das Unglück habe sich bereits am Mittag angekündigt. „Meine Nachbarin hat in ihrer Pause angerufen und gefragt, wie der Alsbach aussieht“, erzählt der Marpinger. Zu diesem Zeitpunkt sei der Pegel schon am Steigen gewesen. Und plötzlich ging alles ganz schnell.