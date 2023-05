Online-Petition gestartet Er darf plötzlich nicht mehr in der Praxis arbeiten: Bürger kämpfen für Alsweiler Arzt

Etwa zwei Jahrzehnte lang hat Dr. Michael Mörsdorf als Allgemeinmediziner in Alsweiler gearbeitet. Er sei über die Grenzen der Gemeinde Marpingen hinaus als Hausarzt mit einer ausgesprochen hohen fachlichen Expertise bekannt und zeichne sich darüber hinaus durch seine herzliche Art sowie seinen unermüdlichen Einsatz zum Wohle seiner Patienten aus. So jedenfalls beschreibt der Gründer der Online-Petition „Hausarzt mit Herz – für die Rückkehr von Dr. Michael Mörsdorf“ den Mediziner, der seit Anfang Mai plötzlich nicht mehr in der Alsweiler Gemeinschaftspraxis, die zum Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) St. Wendeler Land gehört, praktizieren darf.