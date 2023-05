Auf Anhieb Meister Per Sonderfahrt zum Titelgewinn

Auf Anhieb zum Erfolg: Im ersten Jahr der Neugründung können die Handballer der DJK Marpingen die Meisterschaft in der Bezirksliga und den Aufstieg in die Verbandsliga bejubeln – und das wurde auf der Rückfahrt in einem Gelenkbus ordentlich gefeiert. Zuvor war dem Team am Samstag mit einem 47:29 (23:13)-Kantersieg beim Tabellenneunten TuS Wiebels­kirchen einen Spieltag vor dem Saison-Ende der entscheidende Wurf gelungen. „Anfangs war alles noch etwas zerfahren, aber dann hatten wir alles im Griff“, sagte DJK-Spielertrainer Sebastian Hoffmann.