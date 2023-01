GemS Marpingen : Wettbewerb: Eine Reise in andere Welten

Die Teilnehmer und die Jury trafen sich in der Marpinger Schulbibliothek. Foto: Markus Mörsdorf

Marpingen Luan Haben gewinnt den Vorlesewettbewerb an der Gemeinschaftsschule Marpingen der Klassenstufe sechs.

Er gehört zu den großen deutschen Schülerwettbewerben, wird in jedem Jahr für die Klassenstufe sechs an den Schulen in ganz Deutschland organisiert und bietet jungen Lesebegeisterten eine Möglichkeit, sich und ihr Lieblingsbuch vorzustellen und auch jede Menge unbekannter Bücher und Lesewelten kennenzulernen.

Seit ihrer Gründung als Gesamtschule nimmt die Gemeinschaftsschule an diesem Wettbewerb teil, sodass schon zahlreiche Schülergenerationen auf diese Weise ans Lesen geführt wurden oder sich im Vorlesen mit anderen messen konnten, wie ein Sprecher der GemS in einer Pressemitteilung schreibt.

Lesen und Vorlesen seien, so eine gerade veröffentlichte Studie, immer weiter auf dem Rückmarsch und müssten sich gegen die Dominanz der Neuen Medien behaupten, erklären Martina Pape und Carmen Sander, Deutschlehrerinnen der Stufe sechs und Jurymitglieder.

Doch lesen sei Kino im Kopf, fördere die Fantasie, die Kreativität und Konzentrationsfähigkeit, was auch für das Vorlesen gelte. „Und“, erklärt Michel Sticher, Schulleiter in Marpingen, selbst Deutschlehrer und ebenfalls in der Jury des Wettbewerbs, „Lesen macht Spaß, eröffnet neue, unbekannte, ungeahnte Welten“.

Dem stimmten auch die diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Schulentscheids an der Gems Marpingen zu. Luan Haben, 6a, Michelle Stoll, 6b, Amelie Honig, 6c, Ann-Cathrin Endres, 6d, kamen mit der Jury aus Lehrern und angehenden Abiturienten in einer etwas aus der Zeit gefallenen Umgebung zusammen. Die Marpinger Schulbibliothek verströmt bis heute den unwiderstehlichen Duft der großen, weiten Bücherwelt: lange Regalreihen, ihre aneinandergereihten Buchrücken geben ein interessantes, buntes Bild ab, tiefe Sessel, eine gemütliche Couch und Kissen, in denen man sich mit seinem Buch in der Hand auf die Reise in eine andere, fantastische, abenteuerliche, vergangene oder ferne Welt machen kann. Zur Jury zählten auch Zora Bost und Teresa Gilla, Schülerinnen der Stufe 13 und selbst vor acht Jahren Teilnehmerinnen am Wettbewerb.

Die fünf Jurymitglieder lauschten konzentriert den vorgelesenen Texten. Sie achteten auf Genauigkeit, Aussprache und Intonation. „Das laute, betonte Vorlesen verleiht dem Text ein zusätzliches Leben“, findet Theresa. Die jungen Vorleserinnen und Vorleser bringen sich hier nämlich auch selbst ein, lassen Anteil nehmen an ihrer Begeisterung und ihrer Spannung, die sie im Text aufspüren. Alle vier hatten sich hervorragend vorbereitet und glänzten mit ihrem Vortrag aus ihrem Lieblingsbuch. In der zweiten Runde musste ein unbekannter Text präsentiert werden. Aus beiden Runden ging Luan als Sieger hervor. Sein Tipp: „Das Rätsel um das Schneemonster von Thomas Brezina aus der Reihe Die Knickerbockerbande – muss man lesen“.

Man sieht ihnen die Freude am Lesen an: Luan Haben, Schulsieger, links Ann-Cathrin Endres, rechts Amelie Honig, nicht dabei Michelle Stoll in der Schulbücherei Foto: Markus Mörsdorf