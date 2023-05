Marpinger Moskitos feiern Meister- und Abschiedsparty Ein letztes Mal „alle nach Malle“

Längst ist Carina Recktenwald eine Moskitos-Legende – und für alle Handballfreunde ist es nur schwer vorstellbar, dass die Torfrau der HSG Marpingen-Alsweiler künftig nicht mehr zwischen den Pfosten stehen wird. Doch noch zwei Spiele – dann ist Schluss und die 29-Jährige stellt ihre Familienplanung in den Vordergrund. An diesem Samstag, 18 Uhr, wird Recktenwald nach der Partie gegen den Tabellenelften TV Wörth verabschiedet – danach steigt die Meisterschaftparty in der Marpinger Sporthalle. „Das wird schon sehr emotional für mich, aber ich gehe nicht mit einem weinenden Auge. Ich bin ja weiter bei der Mannschaft, wir sind ja alle Freundinnen“, sagt Recktenwald.