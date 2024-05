UREXWEILER Kleiderkammer ist umgezogen

Die Kleiderkammer des DRK-Ortsvereins Urexweiler ist umgezogen. Wurden die Kleider bisher im Gemeinschaftsraum des DRK in der alten Schule ausgegeben, so findet sich die Kleiderkammer jetzt in der Hauptstraße 42a in Urexweiler. Dort befindet sich auch der Altkleidercontainer. Die Lage ist ein wenig versteckt in einem Hinterhaus, das von der Gemeinde ersteigert wurde. Aber der Weg dorthin ist nicht weit von der Kirche in der Dorfmitte ausgeschildert und somit leicht zu finden. Die Kleiderkammer verbleibt in den neuen Räumlichkeiten, bis die alte Schule als Dorfgemeinschafts- und Vereinshaus grundlegend saniert ist. Dann ziehen die Kleiderkammer und das DRK wieder an die alte Wirkungsstätte.