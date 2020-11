Mit CO2-Meldern : Maria Himmelfahrt unterstützt St. Michael

Der stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates, Heribert Schmitt, übergibt an Lena Nickels, Standortleiterin der katholischen Kindertageseinrichtung St. Michael, die CO 2 -Melder. Foto: Volker Teklik

Marpingen Die Kirchengemeinde hat der katholischen Kindertageseinrichtung kürzlich zehn CO2-Melder geschenkt.

-Melder Kirchengemeinde Maria Himmelfahrt Marpingen kürzlich an die katholische Kindertageseinrichtung St. Michael übergeben. Heribert Schmitt, stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates, nutzte die Gelegenheit für einen Rückblick. „Seit gut sieben Monaten befinden wir uns alle in einer besonderen Situation“, hielt Schmitt fest und blickt auf den 16. März, als die Marpinger Kindertageseinrichtung St. Michael, Träger ist die katholischen KiTa gGmbH Saarland, wegen Covid19 schließen musste.

Nach einiger Zeit ging es dann mit einer Notbetreuung für manche Kinder wieder los. „Und am 15. Juni sind wir von den Notgruppen in den eingeschränkten Regelbetrieb übergangen“, berichtet Schmitt Zu diesem Zeitpunkt habe St. Michael aus sächlichen, personellen, sowie räumlichen Bedingungen nicht allen Kindern einen Betreuungsplatz anbieten können. Doch mit immerhin 60 von 90 Kindern ging es los. „Was dies für die Kinder, die Eltern und das Personal bedeutet hat, stand in keiner Relation gegenüber dem normalen Kindergartenalltag“, weiß Schmitt. „Die Eltern mussten ihre Kinder an der Eingangstür dem Fachpersonal überreichen, es konnten keine pädagogischen Angebote mit den Kindern durchgeführt werden, kein Singen und Turnen. All dies sind enorme Einschränkungen gewesen, die uns nun schon lange in mittlerweile abgemilderter Form, begleiten.“