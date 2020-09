Blaulicht : Autofahrer gefährdete Kind am Zebrastreifen

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Marpingen Von einer Gefährdung im Straßenverkehr an einem Fußgängerüberweg berichtet die St. Wendeler Polizei. Der Vorfall hat sich am Montag gegen 17.30 Uhr in der Urexweilerstraße in Marpingen ereignet.

Dort wollte ein Vater mit seinem Kind, das ein Laufrad mitführte, den Fußgängerüberweg überqueren. Ein erster Auto-Fahrer hielt ordnungsgemäß an. Als das Kind sich daraufhin auf den Fußgängerüberweg begab, überholte ein zweiter Pkw-Fahrer das bereits haltende Fahrzeug und gefährdete dabei das Kind auf dem Fußgängerüberweg. Das Kind blieb unverletzt. Der Vorfall wurde später bei der Polizei angezeigt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Bei dem überholenden Pkw soll es sich um einen schwarzen Golf mit St. Wendeler Kreiskennzeichen gehandelt haben. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen des Vorfalls.