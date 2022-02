Brand in Alsweiler : Feuerwehr war in Alsweiler im Einsatz

Einen Kaminbrand löschte die Feuerwehr in Alsweiler. Foto: Lukas Becker/Feuerwehr

Alsweiler Einen Kaminbrand hat ein Bewohner eines Wohnhauses in der Mühlenstraße in Alsweiler am Donnerstag gegen 9.15 Uhr gemeldet.

Die Leitstelle löste Alarm für die Löschbezirke Alsweiler und Marpingen aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräften bestätigte sich der Kaminbrand. Die Feuerwehrleute kontrollierten alle Stockwerke im Wohnhaus. Der Schornsteinfeger, welcher von der Integrierten Leitstelle bei einem Kaminbrand automatisch mitalarmiert wird, reinigte den Kamin mit einem speziellen Kehrset. Die abfallende Glut brachte die Feuerwehr aus dem Haus, sie wurde abgelöscht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.