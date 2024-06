Freizeit und Kultur Italienische Nacht lockte viele Besucher an

„Sindaco“ (Bürgermeister) Volker Weber schwärmt: „Die italienische Nacht ist zu einer Erfolgsveranstaltung und Höhepunkt in unserem Kulturprogramm geworden.“ Auf der Bühne wird eine Friedenskette gebildet, dann eine Friedenstorte angeschnitten und an die Gäste verteilt. Vor zehn Jahren sind die Gemeinde Marpingen und Siculiana in Sizilien zu einer Städtepartnerschaft zusammengerückt. „Mit der Partnerschaft wollen wir auch für den Frieden werden“, betont Weber. Um neben altbekannten auch neue Spezialitäten anzubieten, so der „Sindaco“, sei die kulinarische Speisekarte erweitert worden. Dazu werden die Besucher von einem mediterranen Flair verführt, genießen etwas nicht Alltägliches und erfreuen sich an den kleinen Dingen, die sonst übersehen werden.