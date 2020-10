Alle Ergebnisse liegen vor : 64 Urexweiler positiv auf Corona getestet

St. Wendel Anfang Oktober sind die Infektionszahlen in Urexweiler stark angestiegen. Innerhalb kurzer Zeit entwickelte sich der Marpinger Ortsteil zu einem Corona-Hotspot.

Am St. Wendeler Gesundheitsamt wurden 113 Abstriche vorgenommen, 100 am Saarbrücker Testzentrum und 80 im Seniorenheim. Um das Infektionsgeschehen in den Griff zu kriegen, waren zudem alle Einwohner aufgerufen, sich freiwillig testen zu lassen – am eigens im Ort eingerichteten Testzentrum, das am Mittwoch und Donnerstag in der vergangenen Woche in Betrieb war. 1289 folgten diesem Aufruf. Hier habe es letztlich sechs positive Test-Ergebnisse gegeben. Somit sind 1518 Testergebnisse negativ.