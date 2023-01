Urexweiler : „Exweller helfe Exweller“ – neuer Verein ist gegründet

Urexweiler In Urexweiler hat sich ein neuer Verein „Exweller helfe Exweller“, gegründet, wie ein Gründungsmitglied in einer Presseveröffentlichung schreibt.

In einem ersten Schritt ist an eine finanzielle Hilfe für den Personenkreis gedacht, der aufgrund eines sehr geringen Grundeinkommens nicht mehr in der Lage ist, notwendige Lebenshaltungskosten, wie Energie, aus eigener Kraft zu bestreiten.