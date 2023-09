Handball Warum die Umstellungen nicht greifen

Der Ball fliegt auf die rechte Angriffsseite – genau in den Lauf von Hanna Walther. Mit einer Körpertäuschung versetzt die U 15-Nationalspielerin ihre Gegenspielerin vom 1. FC Köln und trifft zum 4:5 ins Tor (9. Minute). Jubel auf der Tribüne in der Marpinger Sporthalle, auch im Block mit den fünf verletzt zuschauenden Akteurinnen der HSG Marpingen-Alsweiler. Danach bringen Michelle Hartz und Linsey Houben mit ihren Treffern den Handball-Drittligisten sogar mit 6:5 in Führung (14. Minute). Doch das war‘s dann. Nur eine Viertelstunde können die personell geschwächten Gastgeberinnen mithalten. Am Ende verliert die HSG Marpingen-Alsweiler am Samstag vor knapp 200 Zuschauern das erste Saisonheimspiel mit 29:36 (10:20).