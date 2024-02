Handball Was den neuen Moskitos-Trainer optimistisch macht

Einstand für den neuen Moskitos-Trainer Thorsten Hell in der 3. Liga – und das gleich mit einem Alles-oder-Nichts-Spiel. An diesem Samstag, 18 Uhr, empfangen die abstiegsgefährdeten Drittliga-Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler in der Kellerpartie den ebenfalls akut gefährdeten Vorletzten Fortuna Düsseldorf. Die seit acht Spielen punktlosen Moskitos belegen mit 6:24 Punkten den zehnten Tabellenplatz, Düsseldorf ist mit 5:23 Zählern Elfter.