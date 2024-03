Handball Per Kantersieg auf den Meister-Thron

Die tutende Sirene in der Alsweiler Sporthalle war das Startzeichen. Trainerin Jutta Schäfer, Torwarttrainerin Ana Marija Gasparov und die Betreuerinnen Alexandra Dörrenbächer und Leonie Koca drehten schwungvoll im Kreis ein paar Runden. „So sehen Sieger aus“, schrie das Quartett seine Freude aus. „Die Mädels sind noch etwas verhalten“, sagte Schäfer. Doch dann bildete sich ein großer Kreis mit den Spielerinnen, Trainerinnen und Betreuerinnen. Und es regnete Konfetti. Die B-Jugend der HSG Marpingen-Alsweiler feierte am drittletzten Spieltag die Meisterschaft in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland.