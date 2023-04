Handball-Saarlandliga Marpingen-Alsweiler II: Bitterer Patzer im Titelrennen

Der Liga-Dritte FSG Oberthal-Hirstein (24:8 Punkte) hat am Donnerstag seine Nachholpartie gegen den Fünften HG Saarlouis mit 34:24 gewonnen. Am Dienstag, 20 Uhr, geht es beim TV Kirkel (7.) weiter, am Samstag, 22. April, 18 Uhr, kommt der Vierte HSV Merzig-Hilbringen. Der abstiegsgefährdete Drittletzte HSG Birkenfeld/Nohfelden-Schwarzenbach muss dann um 19 Uhr zu Spitzenreiter Saarbrücken.