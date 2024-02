Handball-Saarlandpokal Zweite Mannschaft der Moskitos zieht ins Pokalfinale ein

Merzig/Marpingen · Linksaußen Jessica Schäfer traf zum 21:19 und legte in doppelter Überzahl 30 Sekunden vor dem Abpfiff den Treffer zum 22:19 nach. Dann zählten die Moskitos die Sekunden runter und jubelten: Mit dem 22:20 (11:7)-Sieg am Dienstag beim Saarlandliga-Konkurrenten HSV Merzig/Hilbringen sicherten sich die Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler II wie im Vorjahr die Teilnahme am Final-Four-Turnier um den Saarlandpokal.

08.02.2024 , 15:42 Uhr

Foto: Jochum/SaarSport News

Von Frank Faber

„Mit viel Willen und purem Kampfgeist wollten die Mädels sich dieses Ziel wieder erfüllen“, lobte Moskitos-Trainer Tim Kipper.