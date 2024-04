Handball-Saarlandliga Das Derby ist diesmal doppelt brisant

Mit einem Sieg beim Tabellenfünften HG Saarlouis können die Handballerinnen von Oberliga-Absteiger SG SV/VT Zweibrücken (35:3 Punkte) an diesem Samstag die Meisterschaft in der Saarlandliga feiern. Doch wer wird Zweiter? Die besten Aussichten hat derzeit die HSG Marpingen-Alsweiler II (31:7 Punkte), doch auch der Tabellen-Dritte und Lokalrivalen FSG Oberthal-Hirstein (27:7 Punkte) ist noch im Rennen. Eine Vorentscheidung um den Vize-Titel kann an diesem Sonntag, 16 Uhr, im Derbykracher zwischen beiden Teams in der Alsweiler Sporthalle fallen. „Unser Ziel ist Platz zwei“, sagt Moskitos-Trainer Tim Kipper klipp und klar. Die gleiche Absicht verfolgt sein Gegenüber Uwe Hoffmann: „Wir wollen das Derby gewinnen, um auf Platz zwei zu kommen.“