Wahnsinns-Schlussphase Wenn ein Wurf alle in Ekstase versetzt

Mit gefletschten Zähnen und einer gehörigen Portion Wut im Bauch zieht Solveig Petrak hier ab und feuert den Ball auf das Tor der HSG Gedern/Nidda. Mit ihrem Treffer in letzter Sekunde warf die Rückraumspielern ihr Team erstmals in diesem Spiel in Führung – und zum Sieg.

Foto: kerosino/ker