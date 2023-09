Handball Wo die Moskitos plötzlich ganz zahm sind

In der Jugendmannschaft der JSG Süd-Ostsaar hatte Neuzugang Annalena Zahm mit Michelle Hartz und Solveig Petrak zusammengespielt. Dann trennten sich die Wege. Jetzt sitzen die Handballerinnen wieder zusammen im Auto und bilden eine Fahrgemeinschaft zum Training der HSG Marpingen-Alsweiler. „Michelle und Solveig hatten mich bequatscht, ich solle nach Marpingen kommen. Es gefällt mir sehr gut, und ich bin froh, dass ich den Schritt gemacht habe“, sagt die 25 Jahre alte Torhüterin, die nach der vergangenen Saison mit dem SV Zweibrücken aus der Oberliga abgestiegen war. Zur Heimpremiere in der 3. Liga trifft Zahm an diesem Samstag um 18 Uhr mit der punktlosen HSG Marpingen-Alsweiler auf den 1. FC Köln.