Tour rund um Berschweiler : Kräuter bei einer Wanderung entdecken und probieren

Der Heimat- und Verkehrsverein Berschweiler bietet am Samstag, 8. August, 13 bis 17 Uhr, eine kulinarische Kräuterwanderung rund um Berschweiler an. Zusammen mit dem Umwelt- und Kräuterpädagogen Guido Geisen erkunden die Teilnehmer die heimische Wildkräuterwelt wie Huflattich, Hirtentäschelkraut, Sauerampfer, Spitzwegerich, Vogelmiere & Co. Besonders im Sommer sind viele Mineralstoffe und wertvolle Spurenelemente in den Wildkräutern vorhanden, teilt ein Sprecher des Vereins mit. Wie köstlich und wie nahrhaft diese Kräuter sein können, erfahren die Teilnehmer bei der Verkostung verschiedener Wildkräuter-Snacks. Aus den gesammelten Kräutern werden Wildkräuter-Quark, Wildkräuterbutter und Wildkräuterfrischkäse hergestellt und auf Bauernbrot verspeist.