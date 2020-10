Eiserne Hochzeit : Dieses Alsweiler Ehepaar ist einfach unzertrennlich

Hans und Rita Böffel aus Alsweiler feiern Eiserne Hochzeit. Sie haben sich bereits in der Volksschule kennengelernt, danach allerdings aus den Augen verloren. Erst als Lehrling Hans eines Tages von der Baustelle in Saarbrücken zurück in seinen Heimatort kehrte, funkte es zwischen ihnen. Foto: Christine Böffel