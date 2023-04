Handball-Oberliga Moskitos erst am Ball, dann am Handy

Marpingen · Können die Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler schon an diesem Wochenende die Meisterschaft in der Oberliga und damit den Wiederaufstieg in die 3. Liga feiern? Grundvoraussetzung dafür ist ein Heimsieg am Samstag (18 Uhr) gegen den Tabellensiebten TV Bodenheim.

14.04.2023, 14:28 Uhr

Anna Zägel von der HSG Marpingen-Alsweiler beim Abschluss Foto: Oliver Altmaier

Von Frank Faber