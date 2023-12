Gianna Fuchs glänzt auf mehreren Positionen Auf Anhieb eine Leistungsträgerin

Eine Anlaufphase brauchte sie nicht: Gianna Fuchs ist vom Start weg als Spielerin in der 3. Liga angekommen und gehört mit 43 Toren in zehn Spielen zu den Leistungsträgerinnen von Handball-Drittligist HSG Marpingen-Alsweiler. An diesem Samstag, 18 Uhr, empfängt die 21-Jährige in der Marpinger Sporthalle mit den Moskitos den Tabellendritten HSG Bensheim-Auerbach II. „Wir wollen gegen die Spitzenmannschaft beweisen, dass wir besseren Handball als in den vergangenen Spielen zeigen können“, lautet das Ziel von Fuchs, die mit den Moskitos zuletzt vier Niederlagen am Stück kassiert hat.