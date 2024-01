HSG Marpingen-Alsweiler „Dieses Spiel hätten wir nicht verlieren dürfen“

Nach der Spielpause über Weihnachten und Neujahr setzt sich der Abwärtstrend der Moskitos fort. Nach einer in der zweiten Halbzeit ganz schwachen Vorstellung unterlagen die Drittliga-Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler am Sonntag in eigener Halle vor 179 Zuschauern im Kellerduell gegen Bayer Leverkusen II mit 23:30 (14:15).