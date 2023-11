Handball-Pokal der Frauen In der Liga Rivalen, im Pokal Opfer

Phasenweise furios aufspielende Moskitos schwirren in die nächste Pokalrunde: Die Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler II besiegten am Sonntag vor 150 Zuschauern die SG SV/VT Zweibrücken mit 33:25 (19:10). In der Saarlandliga liegen beide Mannschaften punktgleich mit 13:3 Zählern an der Spitze. In der Pokalbegegnung war die HSG dem Konkurrenten um die Meisterschaft vor allem in der Halbzeit klar überlegen.