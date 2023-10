Handball Mit Derby-Erfolg zurück in die Spur?

Marpingen · Was ist los beim Vizemeister? Lediglich drei Punkte in drei Spielen haben die Saarlandliga-Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler II bislang erspielt. „In jeder Partie hat eine andere Mannschaft auf dem Platz gestanden, weil Spielerinnen auch in der 3. Liga ausgeholfen haben“, begründet Trainer Alexander Gabler den schwachen Start.

06.10.2023, 12:00 Uhr

Alexander Gabler erwartet einen Sieg von seinem Team. Foto: Verein

Von Frank Faber