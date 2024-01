Handball-Saarlandliga Black Bulls Alsweiler erwarten Schlusslicht HF Saarbrücken

Die 24:42 (9:20)-Klatsche am vergangenen Sonntag beim verlustpunktfreien Tabellenführer HSV Merzig/Hilbringen hat der Handball-Saarlandligist Black Bulls Alsweiler abgehakt. „Die Niederlage war nicht schlimm, jedoch in dieser Höhe gerechtfertigt“, sagt Spielertrainer Oliver Zeitz, dessen Blick nach vorne gerichtet ist. Denn an diesem Samstag um 18 Uhr empfängt der Aufsteiger im Kellerduell die HF Saarbrücken in der Alsweiler Sporthalle.