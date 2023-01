Frauen-Handball : Nur noch ein Sieg fehlt zum „Final 4“

Marpingen/Namborn Handball: Drei Teams aus dem Kreis kämpfen um den Einzug ins Pokal-Finalturnier.

Entscheidende Spiele für die HSG Marpingen-Alsweiler II, den TV Birkenfeld/Nohfelden-Schwarzenbach und die FSG Oberthal-Hirstein: Ein Sieg – und die Handballerinnen sind für das „Final Four“-Turnier um den Saarlandpokal am Ostermontag qualifiziert. Die Moskitos, Tabellenführer der Saarlandliga, treffen an diesem Sonntag, 15 Uhr, in der Marpinger Sporthalle auf den Liga-Rivalen Birkenfeld/Nohfelden-Schwarzenbach. „Wir wollen zum Final Four, daheim muss daher ein Sieg gegen Birkenfeld machbar sein“, sagt Trainer Alexander Gabler. In der Liga hatte sein Team den Gegner klar mit 30:22 besiegt.