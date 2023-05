Handball Moskitos-Schwarm für nächste Saison steht

Gerade einmal 14 Tage ist es her, da haben die Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler mit dem 31:28 beim TV Bassenheim die Oberliga-Meisterschaft sowie den direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga perfekt gemacht. Jetzt steht das Aufgebot für die kommende Saison bereits fest. „Große finanzielle Verpflichtungen können wir nicht ja tätigen. Wir gehen aber mit einem breiten Aufgebot und einer großen mannschaftlichen Geschlossenheit in die 3. Liga“, schaut Moskitos-Trainer Sebastian Franz nach vorne.