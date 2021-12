Handball: Moskitos-Trainer Hartz hadert : „Wir haben drei, vier Punkte zu wenig“

Marpingen/Alsweiler Moskitos verlieren zum Vorrunden-Abschluss mit 25:30 beim TV Möglingen.

Die Drittliga-Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler haben am Sonntag ihr Auswärtsspiel beim TabellenssiebtenTV Möglingen mit 25:30 (10:13) verloren. Damit belegen die Moskitos nach Abschluss der Vorrunde mit sechs Punkten den achten Tabellenplatz – das ist ein Platz in der Abstiegszone. „Wir haben definitiv drei, vier Punkte zu wenig. In den zehn Spielen der Rückserie wird das verdammt schwer, die Punkte wieder aufzuholen, um aus der Abstiegszone rauszukommen“, meinte HSG-Trainer Jürgen Hartz.