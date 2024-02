Krankheitswelle bei der FSG Oberthal-Hirstein Handball: Saarlandliga-Derby abgesagt

Grund sind mehrere krankheitsbedingte Ausfälle im Team von Oberthal. „Wir haben einen Verlegungsantrag gestellt, dem Marpingen sofort zugestimmt hat“, berichtet FSG-Trainer Uwe Hoffmann. Sein Gegenüber Tim Kipper erklärt: „Oberthal war nicht spielfähig und wir wollten ein ordentliches Derby spielen.“ Voraussichtlicher Nachholtermin ist der 14. April, 16 Uhr, in der Alsweiler Sporthalle. Für die Moskitos geht es nun am Dienstag, 20 Uhr, mit dem Pokalspiel beim Liga-Konkurrenten HSV Merzig/Hilbringen weiter. Der Sieger ist für das Final-Four am Ostermontag in Saarbrücken qualifiziert.