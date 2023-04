Nachwuchs der Moskitos ist Oberliga-Meister Die Krönung eines spannenden Titelrennens

Marpingen · In einem spannenden Titelrennen stach der Moskitos-Nachwuchs am Ende eiskalt zu: Im Nachholspiel am Sonntag gewannen die C-Jugend-Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler bei der MJSG Sobernheim/Bingen/Budenheim mit 34:24 (14:14) und sicherten sich – wie im Vorjahr – die Meisterschaft in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland.

21.04.2023, 10:58 Uhr

Die C-Jugend-Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler feiern den Gewinn der Oberliga-Meisterschaft. Foto: Ana-Marija Gasparov​

Von Frank Faber

Nach 18 Partien schlossen Marpingen-Alsweiler und der TV Nieder-Olm die Saison jeweils mit 31:5 Zähler ab. Dank des besseren direkten Vergleichs (28:21, 29:29) bejubelten die Moskitos die erfolgreiche Titelverteidigung.