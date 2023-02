Handball-Verbandsliga : Bulls gewinnen Duell der Verfolger erstaunlich locker

Sotzweiler/Alsweiler/Oberthal Handball-Verbandsliga: Alsweiler feiert 21:15-Erfolg gegen HEW Erbach-Waldmohr. Schaumberg bekommt Punkte kampflos.

Ohne einen einzigen Ball auf das Tor geworfen zu haben, konnten die Verbandsliga-Handballer von RW Schaumberg am Wochenende zwei weitere Punkte einsammeln. „Am Samstag Morgen haben uns die HF Illtal angerufen und mitgeteilt, dass sie keine spielfähige Mannschaft zusammenbekommen“, teilte Pascal Junker, der sportliche Leiter des Tabellenführers, mit. „Da Illtal hat absagen müssen, gehen beide Punkte an uns.“

In der Begegnung hätte eigentlich ein Neuzugang von RW Schaumberg zu seinem Debüt kommen sollen: Fabian Schleimer. Der Linkshänder ist vom rheinland-pfälzischen Verbandsligisten nach Sotzweiler gewechselt und wird beim Spitzenreiter im rechten Rückraum eingesetzt. Schleimer kann jetzt am 26. Februar in der Partie beim Tabellen-Zehnten TV Merchweiler II seine Premiere feiern.