Jugend-Handball : Die Moskitos sind die Überflieger im Pokal

Saarlouis/Marpingen B- und C-Jugend-Mädchen der HSG Marpingen-Alsweiler gewinnen Finalturnier im Saarlandpokal jeweils ohne Niederlage.

Die HG Saarlouis und die HSG Marpingen-Alsweiler sind die großen Gewinner im Pokalwettbewerb der saarländischen Handball-Jugend. Beide Vereine entschieden beim Finalturnier in Saarlouis sowohl in der C- als auch in der B-Jugend den sogenannten Wöffler-Cup souverän für sich.