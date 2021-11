Jana Korn setzt zum Torwurf an. Die 19-jährige Linkshänderin sieht ihr Team auf einem guten Weg. „Wir haben uns spielerisch gesteigert“, hat sie festgestellt. Zuletzt feierte der Handball-Drittligist zwei Siege in Folge. Am Sonntag soll der dritte her. Foto: B&K Foto: B&K/Bonenberger/