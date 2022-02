Handball : Doppelter Tiefschlag für die Moskitos

Marpingen Ersatzgeschwächte HSG Marpingen-Alsweiler verliert in Freiburg klar mit 19:31. Direkter Konkurrent bekommt Punkte kampflos.

8:7 führten die Moskitos nach 13 Minuten. „Alles lief bis dahin“, fand Trainer. Danach musste aber Spielmacherin Michelle Hartz wegen Magenkrämpfen zeitweise das Spielfeld verlassen – und die Moskitos blieben zehn Minuten ohne Treffer. „Freiburg ist die ausgeglichenste Mannschaft in der Liga und körperlich auf Zweitliga-Niveau“, meinte Trainer Hartz. Gegen die aggressive Abwehrformation des Zweitliga-Absteigers fand sein Team in der Folge kaum noch Lösungen, um zu Tor-Erfolgen zu kommen. Dagegen trafen die Freiburgerinnen bis zum zwischenzeitlichen Spielstand von 15:8 (24. Minute) acht Mal in Serie und gingen mit einer 18:10-Führung in die Halbzeitpause. „So zehn, zwölf Minuten haben wir auch nach dem Wechsel mithalten können“, berichtete Hartz. Aber nach dem Treffer zum 19:25 (49. Minute) brachten die Moskitos keinen Ball mehr im Netz unter und verloren mit 19:31.