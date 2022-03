Handball : Mit Optimismus zum Dauer-Rivalen

Marpingen Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler sind in Wittlich gefordert. Sieg im Hinspiel.

Schaffen die Moskitos in den vier ausstehenden Begegnungen noch die Wende? Nach drei Partien ohne Punkt ist der rettende sechste Tabellenrang für die Drittliga-Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler in weite Ferne gerückt. An diesem Samstag um 19.30 Uhr tritt der Tabellenachte (8:24 Punkte) zum Derby bei der HSG Wittlich (14:16 Punkte) an – also bei jenem Team, das aktuell den sicheren Platz sechs einnimmt.