Handball 3. Liga : Marpingen-Alsweiler spielt in Süd-West-Staffel

Trainer Jürgen Hartz und seine Spielerinnen erwarten in der nächsten Saison neue Gegner aus dem Süden. Foto: B&K/Bonenberger/

Marpingen Spielkommission des Deutschen Handballbundes (DHB) hat am Samstag in Dortmund die Staffeleinteilung für die 3. Liga der Frauen veröffentlicht.

Jetzt ist es raus und die Vereine können endlich planen. Die Spielkommission des Deutschen Handballbundes (DHB) hat am Samstag in Dortmund die Staffeleinteilung für die 3. Liga der Frauen veröffentlicht. Nach dem Saisonabbruch bedingt durch die Corona-Pandemie und wegen der Aufstockung auf 60 Mannschaften wird bei den Frauen künftig in fünf Staffeln zu je zwölf Teams gespielt. Der DHB hat einiges über den Haufen geworfen und dadurch treten die Handballerinnen HSG Marpingen-Alsweiler in der neu kreierten Süd-West-Gruppe an. Der Saisonauftakt ist für den 17./18. Oktober terminiert, einen Spielplan gibt es noch nicht.

„Alles in Ordnung, wir haben dann andere Gegner aus dem Süden“, sagt Trainer Jürgen Hartz. So geht es beispielsweise gegen Pforzheim, Schozach-Bottwartal sowie St. Leon-Reilingen. Aber auch die Konkurrenten aus der zurückliegenden Runde wie der 1. FC Köln, Bayer Leverkusen II und Fortuna Düsseldorf sind mit den Moskitos in die Süd-West-Staffel umgezogen. „Gegen die drei Teams waren wir in der zurückliegenden Runde mit 6:6 Punkten auf Augenhöhe“, erklärt der 53-Jährige, der mit seinem Team als Aufsteiger beim Liga-Lockdown auf Tabellenplatz sieben eingelaufen ist. Logistisch sieht er in der neuen Gruppe kein Handicap. „Im Gegenteil, wir müssen keine Übernachtung mehr buchen und haben wie in der Oberliga ein Derby gegen den alten Bekannten und Neuling aus Wittlich“, erklärt Hartz. Der in den Oktober geschobene Saisonstart sei in der momentanen Situation durchaus hilfreich für sein Team. „Wir haben eine längere Vorbereitungszeit, in der die Mannschaft sich besser finden kann“, meint der Trainer.