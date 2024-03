Konzert in Marpingen Mit Märchen rein in den Kultur-Frühling

„Ich stelle mir einfach vor, ich musiziere zu Hause. Dann ist es nicht so schlimm mit der Aufregung“, verrät Lukas Melchior am Sonntag kurz vor Beginn eines Konzertes der Musikschule im Landkreis St. Wendel. Das Projektorchester der Musikschule, „We need music“, führt in der Aula der Gesamtschule in Marpingen „Hänsel und Gretel“ nach der bekannten Oper von Engelbert Humperdink auf.