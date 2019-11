Konzert : Chöre singen Weihnachtslieder

Urexweiler Mit festlichen Klängen wollen die Chöre des Gesangvereins Concordia 1878 Urexweiler die Besucher nach der Hektik der Adventszeit, der Besinnlichkeit der Weihnachtsfeiertage und vor dem Trubel des Jahreswechsels in der Kirche St. Franziskus Urexweiler verzaubern.

Ligamentum Vocale mit Wolfgang Trost an der Orgel wird die „Missa Princeps Pacis“ von William Lloyd Webber für Orgel und Chor singen, die Männerchorsinggemeinschaft Urexweiler-Mainzweiler die Schubertmesse. Heinz und Adelheid Recktenwald haben außerdem einen Mix aus deutschen Weihnachtsliedern zusammengestellt, die ihre Chöre in internationalen Versionen erklingen lassen, dazu werden sie am Klavier von Andreas Burg begleitet. Chorminis (Kinderchor) und ConCHORdis (Jugendchor) zaubern wie im Krippenspiel eine besondere Stimmung in unsere weihnachtliche Pfarrkirche, verspricht ein Sprecher. Das Weihnachtskonzert beginnt am Samstag, 28. Dezember, 18.30 Uhr, in der Pfarrkirche Urexweiler.