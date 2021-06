Gemeinschaftsschule Marpingen : Zwischen Tee-Zeremonie und Bewegung

Marpingen Mit Fit-4-Future unterstützt die Gemeinschaftsschule Marpingen Schüler während und nach dem Corona-Lockdown.

Online-Unterricht von zu Hause, selten persönlicher Kontakt zu Mitschülern, keine Möglichkeit, mit anderen zusammen Sport zu machen, sich zu treffen und Spaß zu haben – Corona prägte über Monate hinweg auch und vor allem den Alltag von Jugendlichen. Für eine feste Struktur und gleichzeitige Abwechslung in diesem eher eintönigen Tagesablauf mussten die jungen Leute schon ein gehöriges Maß an Selbstdisziplin und Engagement mitbringen. Um sie dabei auch über den schulischen Lernstoff hinausgehend zu begleiten, bot und bietet die Gemeinschaftsschule Marpingen Unterstützung an.