Neuanschaffung in Marpingen : Fair-o-mat steht nun in der Schule

Der neue Fairomat wurde an der Gemeinschaftsschule Marpingen in Betrieb genommen. Foto: Markus Mörsdorf

Marpingen In Marpingen können Schüler und Lehrer nun fair gehandelte Lebensmittel einfach ziehen.

An der Gemeinschaftsschule Marpingen kommt dazu, dass ein Teil der Erlöse des Fair-Trade-Verkaufs der Partnereinrichtung Casa do Zezinho im brasilianischen São Paulo gespendet wird.

„Man kann es auch so sehen: Das alles gehört mit zum bewussten Umgang mit Geräten und Produkten“, erklärt Vera Heintz, Koordinatorin in der Schulleitung und eine der Trägerinnen des Fair-Trade-Projektes in Marpingen. Denn mit einfachem, gedankenlosem Berühren, Essen und Wegwerfen komme man hier nicht weiter. Wer sich beispielsweise mit den Bonbons, den Schokoriegeln oder mit Orangensaft versorgen will, entscheidet sich bewusst auch dafür, den etwas höheren Preis zu zahlen.