Gemeinschaftsschule Marpingen : Levi Schulze überzeugte mit dem Wunschpunsch

Marpingen Die Gemeinschaftsschule Marpingen organisierte einen coronakonformen Vorlesewettbewerb der Sechstklässler.

Die Corona-Pandemie stellt auch junge Menschen vor große Herausforderungen: Schon vor den Schulschließungen im Dezember ging der tägliche Unterricht nicht mehr wie gewohnt vonstatten. Singen, vortragen, vorlesen, diskutieren und in der Gruppe arbeiten – all das war stark eingeschränkt oder sogar gänzlich untersagt. „Fast fiel so auch eine Jahrzehnte alte Tradition an der Gemeinschaftsschule Marpingen der Pandemie zum Opfer – der Vorlesewettbewerb der Stufe sechs, initiiert vom Börsenverein des deutschen Buchhandels zur schulischen Leseförderung“, sagt ein Sprecher der Schule und fügt hinzu: „Aber nur fast.“

Doch eindeutig sei das Ergebnis nicht gewesen – und so mussten unter Beachtung aller Hygieneregeln am letzten Schultag vor dem Lockdown Levi Schulze (6a) und Lea Röring (6c) live gegeneinander antreten. Diesmal galt es, mit einem unbekannten Text klarzukommen: Michael Endes „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ stellte nicht nur im Titel, sondern auch beim Vortragen eine große Herausforderung dar. „Lea und Levi schafften es, flüssig und fehlerfrei vorzulesen“, so der Sprecher weiter. Mit der fantastischen Atmosphäre des berühmten und schon oft auf die Bühne gebrachten Kinder- und Jugendromans kam allerdings Levi am besten zurecht. Er steht nun nach einhelliger Meinung der Lehrerjury als Schulsieger fest und wird die Gemeinschaftsschule Marpingen beim Kreiswettbewerb in St. Wendel vertreten – sofern es die Pandemielage zulässt.