Gemeinschaftsschule Marpingen : Damit es mit dem Traumjob klappt

Marpingen Die Gemeinschaftsschule Marpingen organisierte ein Bewerbertraining für die Schüler der Klassenstufe neun.

Wie bewerbe ich mich richtig? Welche Informationen sind notwendig, welche Angaben überflüssig? Wie gehe ich im Bewerbungsgespräch auf jemanden zu? Wann setze ich mich hin? Große und kleine Fallen lauern bei der Jobsuche überall. Diese Fallstricke schon frühzeitig zu erkennen und Fehler in der heißen Bewerbungsphase zu vermeiden, ist nicht nur für junge Leute eine große Herausforderung. Um Schüler bestmöglich auf diese Situation vorzubereiten, organisierten Ute Redeker und Isabelle Göttert, Lehrerinnen an der Gemeinschaftsschule Marpingen, als Teil der schulinternen Berufswahlvorbereitung ein zweitägiges Bewerberseminar für die Klassenstufe neun.

Mit Florian Desbesell von der Barmer Krankenkasse war ein Experte auf dem Gebiet eingeladen, teilt ein Sprecher der Schule mit. Desbesell gab den 15- und 16-Jährigen Informationen direkt aus der Praxis: Ob Bewerbungsschreiben, Vorstellungsgespräch oder Auswahlverfahren – er bot unmittelbar im Anschluss an seine Hinweise die Möglichkeit, das Gelernte in einem Rollenspiel umzusetzen. So wurde ein nachgestelltes Bewerbergespräch gefilmt und anschließend mit den Schülern eingehend analysiert. „Da braucht man meist nicht viel zu lenken. Die Schüler erkennen recht schnell selbst, wo sie sich adäquat verhalten haben und was noch zu verbessern wäre“, bemerkt Ute Redeker.