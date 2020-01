Wohin nach der Vierten? : Gemeinschaftsschule lädt zu Info-Veranstaltungen

Die Gemeinschaftsschule in Marpingen. Foto: Gemeinde Marpingen/Florian Rech

Marpingen Welche Schule ist die richtige? Diese Frage stellt sich jedes Jahr aufs Neue für Viertklässler und deren Eltern. Die Gemeinschaftsschule Marpingen lädt diese ein, sich über den Alltag in der Gemeinschaftsschule und die gymnasiale Oberstufe zu informieren.

„Dabei können Sie die Möglichkeiten Ihres Kindes kennenlernen, an unserer Schule den Abschluss zu erreichen, der seiner Begabung und seinen Stärken am ehesten entspricht“, wirbt Schul-Leiterin Petra Brenner-Wolff. Folgende Abschlüsse sind in Marpingen möglich: Hauptschulabschluss, Mittlerer Bildungsabschluss, Fachhochschulreife und Abitur.