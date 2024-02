Gemeinschaftsschule Marpingen Von Unterschieden und Gemeinsamkeiten

Es geht nicht darum, in den Wettbewerb um die exotischste Partnereinrichtung einzusteigen. Es ist eine Schule in direkter Nachbarschaft, kaum eine Fahrtstunde entfernt von Marpingen. Das Anwenden der erlernten Sprache soll im Mittelpunkt stehen. Auch will man Französisch in alltäglichen Situationen vermitteln. Dazu kommen die räumliche Nähe, eine vergleichbare Größe der Schule und die Zugehörigkeit zur Großregion Saar-Lor-Lux.